Составьте программу выводящую на экран значения любого элемента массива В [10] вещ??ственных чисел, по введеному с клавиатуры индексу.
Информатика
Составьте программу выводящую на экран значения любого элемента массива В [10] вещ??ственных чисел, по введеному с клавиатуры индексу.
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