Решить систему неравенств: {9x+5lt;7x-4 {15-2xgt;3x+1 Помогите решить!!!

Алгебра
Решить систему неравенств: {9x+5lt;7x-4 {15-2xgt;3x+1 Помогите решить!!!
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