Напишите реферат на тему :увлечение моего друга мою подругу зовут Галя она любит рисовать.Но у меня не хватает фантазии написать реферат

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Моя подруга Галя очень любит рисовать . Она рисует животных , пейзажи , натюрморт, людей . Её рисунки радуют глаза . Всё такое яркое , ровное , красивое . В свои рисунки Галя вкладывает все свои эмоции , мысли . В её рисунках можно понять её характер , её отношение к жизни , внутренний мир . Все художники отличаются своей фантазией и она тоже не исключение . Галя талантливая,добрая,позитивная девочка .