Прочитайте и запишите предложения из произведения А.Пушкина. Подчеркните в них грамматическую основу и обстоятельства. Поставьте вопрос к обстоятельствам. Укажите чем они выражены. 1)Снег выпал только в январе. 2)Пошёл старик ...

Гость: Гость:

1.гр.осн.-снег(сущ) выпал(гл). обстоят. выпал(когда? время) только(частица), в январе(сущ с предл).2.гр.осн.-старик(сущ) пошел(гл). обст.пошел(куда? место) к морю(сущ с предл).3.гр.осн. три девицы(цельное словосечет)прали(гл). обст. пряли(где? место) под окном( сущ. с предл),(когда? время) поздно(наречие), вечерком(сущ).4. гр.основа заперла(гл). обст. заперла(как? образ действия)тихонько(наречие).5.гр.осн. слуги,сватья и сестра(однородные подлежащие выраженные сущ.) ловят(гл.) обст.ловят (как? образ действия)с криком(сущ)6.гр.осн. русалка(сущ) сидит(глаг). обст сидит(где? место) на ветвях предл с сущ.7.гр.осн. следы(сущ). (где? место) на дорожках(сущ)8.гр.осн. колокольчик(сущ) умолк(гл). обст. умолк( как ?образ действ. ) вдруг(нар).в скобках с вопросом указано значение обстоятельства, если не учили, то не пиши. я это в 8 кл учил