Как по алгебре зделать премер 1.7+3.8и розделить2.2
Алгебра
Как по алгебре зделать премер 1.7+3.8и розделить2.2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.7+3.8:2.2=3.43 3.8:2.2=1.73 1.7+1.73=3.43 если ни где нет скобок то так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Другие предметы
Пожалуйста быстро ответьте на вопрос умоляю нужно быстро С этим растением связа??ы многочисленные символический значения. Так например в Китае ...
Математика
Попадает 5 этаже с лестницы Алиса насчитала 100 ступенек Сколько ступенек она насчитала бы падая со 2 этажа