Пожалуйста быстро ответьте на вопрос умоляю нужно быстро С этим растением связа??ы многочисленные символический значения. Так например в Китае оно символизирует долголетия а в Индии является символом дружбы. На филиппинах кре...
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Пожалуйста быстро ответьте на вопрос умоляю нужно быстро С этим растением связа??ы многочисленные символический значения. Так например в Китае оно символизирует долголетия а в Индии является символом дружбы. На филиппинах крестьяне устанавливают кресты из-за этого растения на плантациях как талисман который привлекает счастье. В японий с ним также связывают положительные эмоции. Так как это растение имеет прямо линейный рост свежий зелёный свет побегов и листвы в этой стране считается символом чистоты. Назовите это растение.
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Гость:
Насколько я знаю это бамбук
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