Устройства ввода- это

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Устройства ввода- это
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Устро́йства вво́да — периферийное оборудование, предназначенное для ввода (занесения) данных или сигналов в компьютер или в другое электронное устройство во время его работы. Устройства ввода подразделяются на следующие категории: устройства ввода графической, звуковой и видео информации; механические устройства ввода; непрерывные устройства ввода (устройства, предоставляющие входные данные непрерывно, например, мышь, радиоприёмник, ТВ-тюнер); устройства ввода для пространственного использования (например, двухмерная мышь, трёхмерный навигатор). Компьютерные указывающие устройства ввода по способу управления курсором делят на следующие категории: указывающие устройства прямого ввода (управление осуществляется непосредственно в месте видимости курсора (например, сенсорные панели и экраны)); непрямые указывающие устройства (например, трекбол, компьютерная мышь).
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