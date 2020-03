Под В помогите пожалуйстаааа

Гость: Гость:

1) -Сколько каникул у тебя было и когда? -I have got 4 holidays. In summer, in fall, in winter, in spring... 2) -Что ты любишь делать на каникулах? -I like to hang out with my friends... 3) -Куда ты ездишь на каникулах? -I go to my grandparents and sometimes to other countries.