Напишите рецензию на фильм

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Титаник Прекрасный фильм, хоть и старый, но поистине прекрасный. Кто не смотрел этот легендарный фильм? Кто не переживал за любовной линии Роуз и Джейк и не переживал, что же будет с этой парой? Если нет, то я искренни вам сочувствую, ведь фильм прекрасный. Чем же? Я объясню. Во первых качество и сюжет. Он интригует, завораживает. Что же будет дальше, какая сюжетная линия? Кому не было жалко маленьких детей и их мать. когда титаник тонул и их закрыли? Лично я плакала над этим моментом. Во вторых, актёры. Поистине прекрасный Ди Каприо и не менее прекрасная Кейт. Как хорошо они сыграли бедняка и довольно богатую и престижную Роуз. Также, фильм славится историей. Ведь фильм основан на реальной трагедии в которой умерли многие люди и когда можно посмотреть на трагедию с другой стороны, становится интересно. Ну и последнее, он очень хорошо передаёт эмоции. О чём я? Мы правда начинаем верить в любовь, мы правда верим, что Роуз плакала, когда Джейк заледенел и погиб. Мы верим.