Указать функцию,для которой функция F(x)=2-cosx является первообразной

Алгебра
Указать функцию,для которой функция F(x)=2-cosx является первообразной
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