Сколькими нулями оканчивается произведение всех натуральных чисел от 3 до 19

Математика
Сколькими нулями оканчивается произведение всех натуральных чисел от 3 до 19
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4·5· дает первый ноль,10 дает второй ноль·14·15-дает третий ноль,всего 3 ноля.  Ответ : оканчивается тремя нулями.
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