Какие страны посетил Марко Поло

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Жителю Венеции Марко Поло (1254-1324) было всего семнадцать лет, когда он в 1271 г. вместе с отцом, по имени Никколо, и дядей Маттео — венецианскими купцами поднялся на палубу корабля и отправился в путь путешествовать. Венецианцы направлялись в Китай. Сначала они морем путешествовали по Анатолии, то есть до полуострова Малая Азия (ныне в Турции). Затем по суше, преодолевая перевалы, прошли через Армянское нагорье, пересекли Месопотамию, Иранское нагорье, горную страну Памир, принадлежащую сегодня Таджикистану. Пройдя через пустыни Западного и Восточного Туркестана (ныне — Синьцзян), путешественники — после трех с половиной лет пути! — добрались наконец до дворца великого хана. В то время, когда Марко Поло странствовал по Азии, Китай называли Катаем, а столица Катая Пекин носила название Ханбалык. В древнем Ханбалыке стояла крепость великого монгольского хана Хубилая. Он был внуком основателя Монгольского государства Чингисхана. Великий хан встретил венецианцев с большим почетом. Особенно ему понравился молодой Марко, которого он вскоре пригласил к себе на службу. Марко Поло стал личным посланником хана и много ездил по китайским провинциям. В 1295 г. Марко Поло простился с двором великого хана и отправился в путешествии обратно, в родную Венецию. По некоторым сведениям, едва успев вернуться на родину, путешественник в 1298 г. принял участие в войне с Генуей, во время которой генуэзцы захватили Марко Поло в плен. В тюрьме он поведал историю своих удивительных приключений товарищу по несчастью, заключенному Рустикелло (Рустичано), происходившему из Пизы. Пизанец записал рассказы Марко Поло и составил «Книгу о разнообразии мира», которая пользовалась большим успехом в Европе. Зато сочинение значительно расширило познания европейцев об Азиатском материке, пробудив у них интерес к географии и путешествиям.