Они,как и ребятишки,смотрели на картину с изумлением и восхищением.Почему перед к??к ставиться запятая,почему перед смотрели ставится запятая ?
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Они,как и ребятишки,смотрели на картину с изумлением и восхищением.Почему перед к??к ставиться запятая,почему перед смотрели ставится запятая ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что это однородные члны предложения
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