Напишите сказку: 1. Вводные слова в начале сказки 2.Придумывание особых обстояте??ьств 3. Запрет 4. Нарушение запрета 5. Отправление в путешествие 6. Встреча с другом-помощником 7. Нахождение способа решения проблемы, по...
Литература
Напишите сказку: 1. Вводные слова в начале сказки 2.Придумывание особых обстояте??ьств 3. Запрет 4. Нарушение запрета 5. Отправление в путешествие 6. Встреча с другом-помощником 7. Нахождение способа решения проблемы, получение волшебного предмета 8. Зло приступает к активным действиям 9. Финальное сражение 10. Погоня 11. Окончание погони 12. Победа в испытании 13. Получение награждения от дарителя 14. Исчезновение дарителя 15. Битва со злом 16. Победа над врагом 17. Награждение героя 18. Возвращение домой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Люди жили в мире и согласии 10 лет пока не случилось это..........Жили на свете 3 брата 3 весёлых акробата!Одного звали Илья другово звали Кирилл а третьего звали Иван. Первый брат решил женится.Он нашёл себе девушку её звали Света.Отец благославил их.Второй брат решил женится.Он нашёл себе девушку.Её звали Иринна. Ивн тоже решил не отставать от братьев и тоже решил женится!Он нашёл себе девушки её звали Ефросинья. Но отец не хоел чтобы её сын прекрасный молодец желился на какой-то Фросичке!Он сказал Ивану -Нет!Нет!Нет!Ни в коем случае!Я ни хочу чтобы мой сын женился на простушкке! Делать было не чего.С отцом ведь не поспоришь!Но Иван был не дурак!Он сбежа ночью к своей возлюбленной!И они решии поехать вместе в другую деревню!Когда они подъехали к другой деревне они заметили чеовека............. (Дальше фонтазии не хватило!)
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