Зная что купили 8 наборов кнопок по цене 12 руб набор Ответь на следующие вопросы Во сколько раз должна уменьшиться цена набора кнопок чтобы за ту же стоимость можно было купить 16 таких наборов номер 22 сколько раз уменьшится ...
Математика
Зная что купили 8 наборов кнопок по цене 12 руб набор Ответь на следующие вопросы Во сколько раз должна уменьшиться цена набора кнопок чтобы за ту же стоимость можно было купить 16 таких наборов номер 22 сколько раз уменьшится количество наборов кнопок купленных за ту же стоимость если если набор станет Если набор стоит в 4 раза дороже 3 Какой должна быть цена набора кнопок чтобы за ту же стоимость купить 32 таких же набором
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)8*12=96(руб.)-стоимость покупки. 2)96:16=6(руб.)-должен стоить набор, чтобы хватило денег на покупку новую. 3)12:6=2-в 2 раза. Ответ: стоимость набора кнопок должна уменьшится в 2 раза.
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