Найти значение выраж модуль -5.2+3.6
Алгебра
Найти значение выраж модуль -5.2+3.6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-1,6 модуль {1,6}число отрицательное , а модуль положительный
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составить два предложения употребив слово кенгуру сначала в родительном падежи а затем в винительном
Русский язык
Расставить знаки препинания. 1) Его седоватая бородка вздрагивала губы кривились. 2) Я постучал громче дверь никто не открыл. 3) Мне сразу с...
Русский язык