Расставить знаки препинания. 1) Его седоватая бородка вздрагивала губы кривились. 2) Я постучал громче дверь никто не открыл. 3) Мне сразу стало ясно в компании кто-то побывал. 4) Я опоздал на занятия трамваи не ходили. ...

Русский язык
Расставить знаки препинания. 1) Его седоватая бородка вздрагивала губы кривились. 2) Я постучал громче дверь никто не открыл. 3) Мне сразу стало ясно в компании кто-то побывал. 4) Я опоздал на занятия трамваи не ходили. 5) Трамваи не ходили я опоздал на занятия. 6) Я выглянул в окно и увидел вся улица запружена народом. 7) Ваза разбилась теперь цветы некуда поставить. 8) Он знал спать нельзя. 9) Было пасмурно дул ветер
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Его седоватая бородка вздрагивала, губы кривились. 2) Я постучал громче дверь - никто не открыл.  3) Мне сразу стало ясно: в компании кто-то побывал.  4) Я опоздал на занятия: трамваи не ходили.  5) Трамваи не ходили - я опоздал на занятия.  6) Я выглянул в окно и увидел: вся улица запружена народом.  7) Ваза разбилась, теперь цветы некуда поставить.  8) Он знал: спать нельзя.  9) Было пасмурно, дул ветер
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Животные, которые выполняют действия на основе безусловных рефлексов
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста!!! 5 видов обособленных членов предложений с 2 примерами в каждом.
Ответить
Физика
Ящик весом 80Н имеет площадь опоры 0,04м в квадрате.Вычислите давления ящика на опор??
Ответить
Русский язык
Укажи в глаголах неопределенной формы суффиксы и вид глагола, не отстать,угостить,подползти,увлечь,сберечь,спасти
Ответить
Русский язык
ДАМ 20 БАЛЛОВ!! Сделайте пожалуйста морфологический разбор слова "метрах". Полно?? предложение: в нескольких местах от меня находился большой ...
Ответить