Расставить знаки препинания. 1) Его седоватая бородка вздрагивала губы кривились. 2) Я постучал громче дверь никто не открыл. 3) Мне сразу стало ясно в компании кто-то побывал. 4) Я опоздал на занятия трамваи не ходили. ...

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Расставить знаки препинания. 1) Его седоватая бородка вздрагивала губы кривились. 2) Я постучал громче дверь никто не открыл. 3) Мне сразу стало ясно в компании кто-то побывал. 4) Я опоздал на занятия трамваи не ходили. 5) Трамваи не ходили я опоздал на занятия. 6) Я выглянул в окно и увидел вся улица запружена народом. 7) Ваза разбилась теперь цветы некуда поставить. 8) Он знал спать нельзя. 9) Было пасмурно дул ветер

Автор: Гость