Укажи в глаголах неопределенной формы суффиксы и вид глагола, не отстать,угостить,подползти,увлечь,сберечь,спасти

Русский язык

Укажи в глаголах неопределенной формы суффиксы и вид глагола, не отстать,угостить,подползти,увлечь,сберечь,спасти

Автор: Гость