Укажи в глаголах неопределенной формы суффиксы и вид глагола, не отстать,угостить,подползти,увлечь,сберечь,спасти
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Укажи в глаголах неопределенной формы суффиксы и вид глагола, не отстать,угостить,подползти,увлечь,сберечь,спасти
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Ть,ть,ти,чь,чь,ти.надеюсь тебе помогло
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