Какие из перечисленных организмов способны к фотосинтезу? a)дрожжи и белый гриб б)инфузория-туфелька и белая планария в)пихта и цианобактерия г)амеда и холерный вибрион Молекулы хлорофилла расположены а) в строме хлоропла...
Биология
Какие из перечисленных организмов способны к фотосинтезу? a)дрожжи и белый гриб б)инфузория-туфелька и белая планария в)пихта и цианобактерия г)амеда и холерный вибрион Молекулы хлорофилла расположены а) в строме хлоропласта б) на мембранах тилакоидов в)на наружной мембране хлоропласта г)в цитоплазме В основе фотосинтеза лежит процесс превращения энергии а) света в энергию неорганических веществ б)света в энергию органических соединений в)органических соединений в энергию неорганических соединений Какие процессы происходят в световую вазу фотосинтеза Выберите 3 ответа а) образование кислорода б)синтез углеводов углекислого газа и водорода в)полимеризация глюкозы с образованием крахмала г)синтез молекул АТФ д)синтез углеводов за счет энергии АТФ е)образование НАДФ*Н Сколько стадий в себя включает процесс фотосинтеза а)2 б)3 в)4 г)5 Благодаря фотосинтезу в органических молекулах запасается ... энергия Солнца,получаемой зелеными растениями. а)1-1,5 б)5-10 в)40-50 г)90-100 Фотосинтез является а)биосинтезом белков б)биосинтезом углеводов в)биосинтезом жиров г)процессом давления клетки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. в) 2. б) 3. б) 4. а) г) е) 5. а) 6. а) 7. б)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Определите, в каком направлении будет дуть ветер и в каком случае он будет сильнее: а) 741 мм А — Б 750 мм; б) 763 мм А — Б 758 мм; в) 754 мм А — Б...
Математика
Қазақ тiлi
Русский язык