Какие из перечисленных организмов способны к фотосинтезу? a)дрожжи и белый гриб б)инфузория-туфелька и белая планария в)пихта и цианобактерия г)амеда и холерный вибрион Молекулы хлорофилла расположены а) в строме хлоропла...

Биология

Какие из перечисленных организмов способны к фотосинтезу? a)дрожжи и белый гриб б)инфузория-туфелька и белая планария в)пихта и цианобактерия г)амеда и холерный вибрион Молекулы хлорофилла расположены а) в строме хлоропласта б) на мембранах тилакоидов в)на наружной мембране хлоропласта г)в цитоплазме В основе фотосинтеза лежит процесс превращения энергии а) света в энергию неорганических веществ б)света в энергию органических соединений в)органических соединений в энергию неорганических соединений Какие процессы происходят в световую вазу фотосинтеза Выберите 3 ответа а) образование кислорода б)синтез углеводов углекислого газа и водорода в)полимеризация глюкозы с образованием крахмала г)синтез молекул АТФ д)синтез углеводов за счет энергии АТФ е)образование НАДФ*Н Сколько стадий в себя включает процесс фотосинтеза а)2 б)3 в)4 г)5 Благодаря фотосинтезу в органических молекулах запасается ... энергия Солнца,получаемой зелеными растениями. а)1-1,5 б)5-10 в)40-50 г)90-100 Фотосинтез является а)биосинтезом белков б)биосинтезом углеводов в)биосинтезом жиров г)процессом давления клетки

Автор: Гость