Решите пожалуйста 3челых одна первая минус одна восьмая потом сем целых девять дв??цатых минс пять семнацать трицатых читыре целых две седьмых минус одна целая читыре девятых 8 целых 5 трицить шестых минус одна целая 43 десятых...

Математика
Решите пожалуйста 3челых одна первая минус одна восьмая потом сем целых девять дв??цатых минс пять семнацать трицатых читыре целых две седьмых минус одна целая читыре девятых 8 целых 5 трицить шестых минус одна целая 43 десятых извините что буквами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если примеры выглядят так, как я спросил, то. 1) 3 1/1 - 1/8 = 3 8/8 - 1/8 = 3 7/8 2) 7 9/20 - 5 17/30 = 7 27/60 - 5 34/60 = 6 87/60 - 5 34/60 = 1 53/60 3) 4 2/7 - 1 = 4 2/7 - 7/7 = 3 9/7 - 7/7 = 3 2/7
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