ДАМ 20 БАЛЛОВ!! Сделайте пожалуйста морфологический разбор слова "метрах". Полно?? предложение: в нескольких местах от меня находился большой дровяной сарай. Заранее спасибо большое!

Русский язык

ДАМ 20 БАЛЛОВ!! Сделайте пожалуйста морфологический разбор слова "метрах". Полно?? предложение: в нескольких местах от меня находился большой дровяной сарай. Заранее спасибо большое!

Автор: Гость