Ящик весом 80Н имеет площадь опоры 0,04м в квадрате.Вычислите давления ящика на опор??
Физика
Ящик весом 80Н имеет площадь опоры 0,04м в квадрате.Вычислите давления ящика на опор??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=F/S p=80:0,04=2000 Па или 2 кПа
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