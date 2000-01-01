Ящик весом 80Н имеет площадь опоры 0,04м в квадрате.Вычислите давления ящика на опор??

Физика
Ящик весом 80Н имеет площадь опоры 0,04м в квадрате.Вычислите давления ящика на опор??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=F/S p=80:0,04=2000 Па или 2 кПа
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