Составить два предложения употребив слово кенгуру сначала в родительном падежи а затем в винительном
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Составить два предложения употребив слово кенгуру сначала в родительном падежи а затем в винительном
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В зоопарке нету кенгуру. Сегодня в городском зоосаде я видел кенгуру.
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