Напишите соченение на тему само воспитание не менее 70 слов или больше дам 30 балла ??ж помогите

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Начнем с того что не у каждого в семье есть родители, которые в силе воспитать своего ребенка. Для этого и существует принцип самовоспитания. Так для чего же это нужно? Дело в том, что если тебя никто не воспитывал, ты выростишь бестолковым человеком, но ты можешь это исправить, воспитав самого себя. Так например люди с временами учатся на своих ошибках, что нужно говорить, а что нет. Люди ставят перед собой цели, которые должны достигать прогресса в воспитании. Воспитание это одно из самых важных компонентов в жизни, без него ты не сможешь общаться с людьми, делать какие-либо правильные поступки. Хороший человек - воспитанный человек.