Напишите соченение на тему само воспитание не менее 70 слов или больше дам 30 балла ??ж помогите
Литература
Напишите соченение на тему само воспитание не менее 70 слов или больше дам 30 балла ??ж помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начнем с того что не у каждого в семье есть родители, которые в силе воспитать своего ребенка. Для этого и существует принцип самовоспитания. Так для чего же это нужно? Дело в том, что если тебя никто не воспитывал, ты выростишь бестолковым человеком, но ты можешь это исправить, воспитав самого себя. Так например люди с временами учатся на своих ошибках, что нужно говорить, а что нет. Люди ставят перед собой цели, которые должны достигать прогресса в воспитании. Воспитание это одно из самых важных компонентов в жизни, без него ты не сможешь общаться с людьми, делать какие-либо правильные поступки. Хороший человек - воспитанный человек.
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