Напишите сочинение "дни недели рассказывают о себе"- о том, почему так называют вторник, среда, четверг и пятница.

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Напишите сочинение "дни недели рассказывают о себе"- о том, почему так называют вторник, среда, четверг и пятница.

Автор: Гость