Напишите сочинение "дни недели рассказывают о себе"- о том, почему так называют вторник, среда, четверг и пятница.
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Напишите сочинение "дни недели рассказывают о себе"- о том, почему так называют вторник, среда, четверг и пятница.
Ответ(ы):
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Понедельник- 1 день Вторник- 2 день работы среда- Середина Четверг-четверть Пятница-Ура 5 день
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