Напишите сочинение "дни недели рассказывают о себе"- о том, почему так называют вторник, среда, четверг и пятница.

Русский язык
Напишите сочинение "дни недели рассказывают о себе"- о том, почему так называют вторник, среда, четверг и пятница.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Понедельник- 1 день Вторник- 2 день работы среда- Середина Четверг-четверть Пятница-Ура 5 день
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Этот один из красивейших городов мира в Европе.Его координаты 50 с.ш 14 в.д.Как назыв??ется этот город.
Ответить
История
Какие события привели к ужесточению внутренней политики Екатерины II?В чём это выразилось?
Ответить
Биология
Назовите продукты выветривания горных пород 5 класс
Ответить
Русский язык
Как пишется завтроке или завтроки
Ответить
Математика
Отношения гуннов с китайцами
Ответить