В какой части находится рика Парама в Бжноц Америке

Гость: Гость:

Течет в южной части материка 2. берет начало в Бразильском плоскогорье и впадает в Атлантический океан 3. течет с севера на юг 4. сначала она течет по плоскогорью, поэтому там есть разнообразные водопады, потом протекает по равнине и не образует никаких водопадов и порогов 5. дождевое питание 6. режим реки - Парана разливается в сезон дождей, но климат в этих районах на протяжении всего года влажный и теплый