В какой части находится рика Парама в Бжноц Америке
География
В какой части находится рика Парама в Бжноц Америке
Ответ(ы):
Гость:
Течет в южной части материка 2. берет начало в Бразильском плоскогорье и впадает в Атлантический океан 3. течет с севера на юг 4. сначала она течет по плоскогорью, поэтому там есть разнообразные водопады, потом протекает по равнине и не образует никаких водопадов и порогов 5. дождевое питание 6. режим реки - Парана разливается в сезон дождей, но климат в этих районах на протяжении всего года влажный и теплый
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