Напишите сочинение "Как Вакула оседлал чёрта" (Ночь перед Рождеством) Надо через ??ас решить.Отдаю все баллы
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Напишите сочинение "Как Вакула оседлал чёрта" (Ночь перед Рождеством) Надо через ??ас решить.Отдаю все баллы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
«Ночь перед Рождеством». Недавно я прочитал повесть Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством». Повесть наполнена волшебством. Здесь мне встретились сказочные герои: Черт, который украл месяц, ведьма, которая летала по небу на метле, и Пацюк, которому В рот сами залетали галушки. В повести встречается и сказочная просьба. Кузнец Вакула был влюблен в Оксану. Когда он пришел просить ее руки, Оксана сказала кузнецу Вакуле принести ей черевички царицы, и тогда она за него выйдет замуж. Кузнец ответил ей, что принесет черевички, и ушел. Упаковка гостей Солохи в мешки была очень смешной. Когда к Солохе пришли Чуб, Голова и дьяк, она попрятала всех их в мешки, чтобы они не видели друг друга. Вакула вернулся домой и вынес мешки на дорогу. Мимо проходили люди и увидели мешки. Они подумали, что кто-то столько наколядовал, что унести не смог. Люди погрузили мешки на сани и повезли, думая, что там свинина и куча других продуктов. Приехав домой, они развязали мешки, а там Чуб, Голова и дьяк. А мешок с Чертом достался Вакуле. Вакула уже сказал Оксане, что если она не хочет быть его женой, то она его больше не увидит на этом свете. Кузнец пришел к пузатому Пацюку, чтобы он подсказал, как просить помощи у Черта. Вакула перекрестил Черта, и тот согласился все для него сделать. Он оседлал черта и полетел в Петербург. В Петербурге Черт превратился в коня. Вакула прибыл к царице Екатерине Великой. Вакула объяснил Екатерине 11, что он приехал за черевичками. Она приказала слугам вынести ему сапожки. Вакула прибыл домой. Но о нем уже распустили ужасные слухи, что он умер. Оксана тоже думала, что он умер. Когда она увидела его живым, то ей не нужны были сапожки царицы. Она с радостью согласилась стать женой Вакулы. В своей повести Н.В. Гоголь использовал волшебство, потому что рождественская ночь без волшебства не бывает.
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