Диалог на тему моя любимая книга на казахском
Қазақ тiлi
Диалог на тему моя любимая книга на казахском
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Менің сүйікті кітабым Абайдың қара сөздері. Мен ол кітапты кітапханадан аламын. Ол кітаптан көп үйренуге болады. Кітапханадағы кітапханашы өте мейірімді, ақылды. Мен кітапты досыма оқимын. Менің досым мен оқыған кітапты досым сүйсініп тыңдайды. Сонымен менің кітабым маған да , досыма да ұнайды.
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