Ученики выписывали словосочетания из предложения.Выполни и ты такое же задание.В??пиши из предложения три словосочетания. Зима обрядила сосны и ели в тяжёлые шубы и шапки,пуховые варежки на ветки надела.

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Ученики выписывали словосочетания из предложения.Выполни и ты такое же задание.В??пиши из предложения три словосочетания. Зима обрядила сосны и ели в тяжёлые шубы и шапки,пуховые варежки на ветки надела.

Автор: Гость