Определить вид угла АВС если угол В =54° угол С=35°
Геометрия
Определить вид угла АВС если угол В =54° угол С=35°
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тупой ,,,,,,,,,,,,,,
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Плот от A до B плывёт 40ч,а катер-4ч.Сколько времени катер плывёт от B до A ? Прошу помогите к завтрешнему дню!!!!
Литература
Сочинение по литературе «Уроки французского, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ОЧЕНЬ НАДО(ТОЛ??КО НЕ КОПИРУЙТЕ С ИНТЕРНЕТА, А НАПИШИТЕ САМИ) ПРОШУ
Математика
Русский язык
Допишите 5-6 предложений продолжив и закончив текст :Каждое утро хозяйка выносила ??тятам тарелку рубленых яиц. Как только утята подбегали к тарелк...