На координатной прямой отмечены точки а и с .Какое из следующих утверждений НЕВЕР??О?
Математика
На координатной прямой отмечены точки а и с .Какое из следующих утверждений НЕВЕР??О?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неверно первое утверждение, т.к. а яавляется отрицательным числом, и если от него отнять положительное число(каким является с), то разница никак не может стать положительным(больше нуля), а наоборот еще меньше.
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