Плот от A до B плывёт 40ч,а катер-4ч.Сколько времени катер плывёт от B до A ? Прошу помогите к завтрешнему дню!!!!

Гость: Гость:

Х-путь от А до В х/40 с течения реки. х/4 скорость катера по течению. (х/4)-(х/40)=9х/40 (9х/40)-(х/40)=8х/40 Скорость катера против течения. t=х/v=х:(8х/40)=40х/8х=5 ч.