Плот от A до B плывёт 40ч,а катер-4ч.Сколько времени катер плывёт от B до A ? Прошу помогите к завтрешнему дню!!!!

Математика
Плот от A до B плывёт 40ч,а катер-4ч.Сколько времени катер плывёт от B до A ? Прошу помогите к завтрешнему дню!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-путь от А до В х/40 с течения реки. х/4 скорость катера по течению.  (х/4)-(х/40)=9х/40  (9х/40)-(х/40)=8х/40 Скорость катера против течения. t=х/v=х:(8х/40)=40х/8х=5 ч.
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