Сочинение по литературе «Уроки французского, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ОЧЕНЬ НАДО(ТОЛ??КО НЕ КОПИРУЙТЕ С ИНТЕРНЕТА, А НАПИШИТЕ САМИ) ПРОШУ

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Много книг посвящено лучшим человеческим качествам, на которых держится мир - дружбе, верности,честности. Но есть главное - то, на чем основаны все эти чувства, к чему призывают поэты, писатели ,то ,что ведет авторское перо - вечная ,непреходящая доброта человеческого сердца. Именно ей посвятил свой рассказ писатель Распутин. Его главные герои ,прошедшие серьезную школу жизни,сохранили это качество в дни тяжелых испытаний на прочность характера и душевную стойкость. Они словно сошли с книжных страниц к нам ,своим читателям. Неслучайно говорится ,что за каждым написанным произведением всегда стоит сам автор ,а его главные герои - люди, живущие вокруг нас. Учительница Лидия Михайловна была прототипом этих людей .Она не просто любила свою работу ,она еще и любила своих учеников, а это одно из главных составляющих профессии под названием -Учитель. Голодающий подросток был для нее не просто учеником. Он был маленьким человеком со своими переживаниями и своим непростым, ершистым в силу возраста и условий жизни характером -личностью. Прежде всего, помимо школьных успехов она хотела ,чтобы ее ученик выжил ,чтобы научился улыбаться, чтобы детство, украденное войной ,хотя бы частично вернулось в его маленький душевный мир. И что она могла придумать ,чтобы помочь ему ? Конечно ,игру. Игру на равных , которая не ранит детское самолюбие, а дает надежду на ,пусть призрачную , но все -таки самостоятельность и независимость. Понимая своим чутким чистым сердцем , что подростки особенно ранимы, Лидия Михайловна не хотела ,чтобы ее ученик чувствовал себя обязанным ей. И она нашла выход в ущерб себе , но давший мальчику силы учиться и жить дальше. И как же иначе? Ведь истинное добро бескорыстно. Недаром народная истина гласит: "Делая добро, оставайся в тени". Прочитав рассказ , я сразу вспомнил историю из маминого детства. Она рассказала мне ,что математика ей давалась крайне трудно. Кроме того, она всегда стеснялась спросить непонятное. И вот к ним в класс пришла учительница. И первыми ее словами был призыв ко всем детям:" Не бойтесь задавать вопросы, глупых вопросов не бывает . Ведь вы над ними думали, а это значит они нужны всем". После этого мама полюбила математику и эта любовь осталась с ней на всю жизнь, как и любовь , признательность ,уважение к своей учительнице. Я думаю ,что герой рассказа "Уроки французского " именно такие чувства к своей учительнице пронес через всю жизнь.