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8кг759м+26км90м пимогите. зарание спасибо!!!
Математика
8кг759м+26км90м пимогите. зарание спасибо!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8км 759м+26км 90м=34км 849м
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