А) -12•2/3; б) 8,1:(-0,9); в)-2,4/-0,6; г)-1,5•3,4•(-10).

Математика
А) -12•2/3; б) 8,1:(-0,9); в)-2,4/-0,6; г)-1,5•3,4•(-10).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) -8 б) -9 в) 4 г) 51 Каждое выполняешь слева направо.
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