Ночь перед Рождеством про что идет речь
Литература
Ночь перед Рождеством про что идет речь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О том, что в "ночь перед рождеством" (праздник Дня Рождения Христа) происходят всякие чудеса: черти бузят, ведьмы летают и совершаются волшебные события. Ну, и конечно, о любви.. . Куда ж без этого...
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