Кто становился жрецами в Древнем Риме и Древнем Египте и Месопотамии? Пожки помог??те!!! Срочно!!! Заранее СПАСИБО!!!

История
Кто становился жрецами в Древнем Риме и Древнем Египте и Месопотамии? Пожки помог??те!!! Срочно!!! Заранее СПАСИБО!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В древнем риме и древнем египте жрецами становились только чистокровные люди
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