Кто становился жрецами в Древнем Риме и Древнем Египте и Месопотамии? Пожки помог??те!!! Срочно!!! Заранее СПАСИБО!!!

История

Кто становился жрецами в Древнем Риме и Древнем Египте и Месопотамии? Пожки помог??те!!! Срочно!!! Заранее СПАСИБО!!!

Автор: Гость