Напишите сочинение "Лики лжи"

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Наверное, ложь – сложное понятие. Ложь считается пороком. Но она нужна людям, иначе давно бы исчезла с лица Земли. И почему говорят: «ложь во благо»? Я постараюсь ответить на это сам, как считаю нужным.ЛОЖЬ - это намеренно недобросовестное искажение истины, далекое от честного выражения сомнения; она "в отличие от заблуждения и ошибки - обозначает сознательное и потому нравственно предосудительное противоречие истине", - писал русский поэт и мыслитель Вл.Соловьев. В логике ложный вывод - просто ошибочный вывод в рассуждениях, способный ввести в заблуждение как самого рассуждающего, так и других людей. В этике , однако, есть проблема "лжи необходимой", нравственной позволительности, напр., ради спасения чьей-то жизни заявлять нечто, заведомо не соответствующее реальному положению дел. По Соловьеву, "человек, по природе добрый, не может колебаться между нравственным интересом спасти ближнего и нравственным интересом соблюдать фактическую точность в своих показаниях; добрая натура исключает склонность ко лжи или лживость, но в данном случае лживость не играет никакой роли". Но по большому счету религиозный человек лжецом быть не может: ложь . считал русский философ И. Ильин, противорелигиозна, человек начинает лгать от слабости духа и разрушает не только свою личную духовную жизнь, делая себя в глубине неискренним, но совершает "измену Центру", вторгается в "главное измерение вещей, людей и отношений. Ее опасность и гибельность состоят в том, что она нарушает или прямо разрушает божественную ткань в человеческой жизни. Когда человек лжет, то он лжет: или Богу о себе; или другим людям о Боге; или другим людям о себе перед лицом Божиим; или о себе и другим о других в их божественном измерении