Почему германская империя стала первой страной в которой было принято трудовое з??конодательство
История
Почему германская империя стала первой страной в которой было принято трудовое з??конодательство
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Немецкая социал-демократия и выступления рабочих не давали покоя тогдашнему канцлеру Германии Отто фон Бисмарку. .С социализмом Бисмарк боролся так наз. социальными мероприятиями, которые должны были примирить рабочих с современным государством, но не сделавшими этого, и полицейскими преследованиями; им был введен суровый закон против социал-демократов (1878), который 1890 пришлось отменить.
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