Напишите сочинение мой любимый спорт ( кататься на коньках) на казахском языке. за??анее спасибо

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Фигурное катание – это очень сложный вид спорта. Люди этому виду спорта учатся по пятнадцать лет, потом только выходят на большой каток. Фигурное катание требует большой отдачи сил, времени от человека. Человек должен этим заниматься каждый день по несколько часов. Этот вид спорта требует и материальных затрат, чтобы заниматься спортом нужно нанимать тренера за определенную сумму денег.Скоростной бег на коньках (конькобежный спорт) - это вид спортивного упражнения, при выполнении которого конькобежец стремится в условиях соревнования преодолеть регламентированную правилами дистанцию с максимально возможной для себя скоростью. При скоростном беге беге используют простые и специальные (беговые) коньки. Фигуралы теп- - сол спорттың өте күрделі көрінісі. Адамдар спорттың осы көрінісіне дейін он бес жас оқиды, кейін ғана үлкен мұз айдыныма деген шығады. Фигуралы теп- күштің үлкен қайтарымын, уақыттың адамнан сұрайды. Адам осы айналыс- бас-басы күнді дейін бір неше сағат керек. Спорттың осы көрінісі және материалдық шығындарды сұрайды, осы спорт пен шығылдану үшін бапкерге .лкен ақша төлеу керек Жылдамдықтың шабысы конькиларда- сол спорт жаттығудың көрінісі, нешіншінің орындалуының коньки тебетін адам ара шарттар жарыстың еңсерт- жөн-жосықтармен ретте- араны созінді барынша ықтимал жылдамдықпен тырысады. жылдамдықтың шабысының жай және арнаулы(бәйгелер) конькилар пайдаланады. используют простые и специальные (беговые) коньки.