Напишите сочинение на английском про хобби ,мое хобби-снимать и монтировать видео.Прошу очень
Английский язык
Напишите сочинение на английском про хобби ,мое хобби-снимать и монтировать видео.Прошу очень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I like do a lot of things,but I have a hobby.My hobby is making videos and then
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