Как взамодейсвуют нервная и эндокринная система

Гость: Гость:

Нервная действует на основе нервных импульсов, а эндокринная-на основе гормонов. а определенные процессы в организме отвечает одна, за другие-другая. К примеру чувство страха контролирует эндокринная (гормон адреналин) , а чувство опасности-нервная))))