Как взамодейсвуют нервная и эндокринная система
Биология
Как взамодейсвуют нервная и эндокринная система
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нервная действует на основе нервных импульсов, а эндокринная-на основе гормонов. а определенные процессы в организме отвечает одна, за другие-другая. К примеру чувство страха контролирует эндокринная (гормон адреналин) , а чувство опасности-нервная))))
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