Синтаксический разбор: Кто сказку мне наночь расскажет или песню споет
Русский язык
Синтаксический разбор: Кто сказку мне наночь расскажет или песню споет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Повествовательное, распространенное, невосклицательное,двусоставное, простое, не осложнено, обращения нет
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