Что такое электроэнцефалография
Биология
Что такое электроэнцефалография
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раздел электрофизиологии, изучающий закономерности суммарной электрической активности мозга, отводимой с поверхности кожи головы, а также метод записи таких потенциалов. Также ЭЭГ — неинвазивный метод исследования функционального состояния головного мозга путем регистрации его биоэлектрической активности.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Площадь одной комнаты составляет 17,6м 2, что на 5,9м 2 меньше, чем площадь второй. Вычеслите для Бабы-яги общую площадь двух её комнат. Пожалуйста!!!
Окружающий мир
Физика
Українська мова