Что такое электроэнцефалография

Биология
Что такое электроэнцефалография
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раздел электрофизиологии, изучающий закономерности суммарной электрической активности мозга, отводимой с поверхности кожи головы, а также метод записи таких потенциалов. Также ЭЭГ — неинвазивный метод исследования функционального состояния головного мозга путем регистрации его биоэлектрической активности.

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