Площадь одной комнаты составляет 17,6м 2, что на 5,9м 2 меньше, чем площадь второй. Вычеслите для Бабы-яги общую площадь двух её комнат. Пожалуйста!!!

Математика
Площадь одной комнаты составляет 17,6м 2, что на 5,9м 2 меньше, чем площадь второй. Вычеслите для Бабы-яги общую площадь двух её комнат. Пожалуйста!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17,6+5,9=23,5(м²) - площадь второй комнаты 17,6+23,5=41,1(м²) - общая площадь двух комнат 
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