Площадь одной комнаты составляет 17,6м 2, что на 5,9м 2 меньше, чем площадь второй. Вычеслите для Бабы-яги общую площадь двух её комнат. Пожалуйста!!!

Математика

Площадь одной комнаты составляет 17,6м 2, что на 5,9м 2 меньше, чем площадь второй. Вычеслите для Бабы-яги общую площадь двух её комнат. Пожалуйста!!!

Автор: Гость