Вычеслите давление производимое человеком, масса которого 96кг а площадь подошв е??о обуви 320см²?

Физика
Вычеслите давление производимое человеком, масса которого 96кг а площадь подошв е??о обуви 320см²?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р=F:s F=mg=96*10=960 H S=320 см2=0.032 м2 р=960:0.032=30 000 па
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Ноль у науке. Зачем нам ноль в науке?
Ответить
Математика
Двое рабочих перебрали 770 кг моркови работая одинаковое время. сколько килограммов перебрал каждый рабочий если один рабочий перебрал 30 кг в час ...
Ответить
Алгебра
Cos 31pi/3 вычислить
Ответить
Биология
Укажите главные черты отличия грибов от других живых организмов. кратко
Ответить
Химия
Определите молекулярные массы веществ CuSO4, BaO, CaCo3, S, Ca(OH)2, Mg, Fe2O, Br2, HCL.
Ответить