Вычеслите давление производимое человеком, масса которого 96кг а площадь подошв е??о обуви 320см²?
Физика
Вычеслите давление производимое человеком, масса которого 96кг а площадь подошв е??о обуви 320см²?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р=F:s F=mg=96*10=960 H S=320 см2=0.032 м2 р=960:0.032=30 000 па
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