Укажите главные черты отличия грибов от других живых организмов. кратко

Гость: Гость:

1. Отсутствие в клетках грибов хлоропластов, в связи с чем в них не происходит фотосинтез - главное отличие от растений. А, еще - запасное вещество гликоген; наличие в клеточных стенках хитина. 2. Отличие от животных: неограниченный рост; поглощение пищи путем всасывания; размножение с помощью спор; наличие клеточной стенки; отсутствие способности активно передвигаться. Тело гриба образовано нитевидными структурами в один ряд клеток — гифами. Это их отличительный признак.