Укажите главные черты отличия грибов от других живых организмов. кратко
Биология
Укажите главные черты отличия грибов от других живых организмов. кратко
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Отсутствие в клетках грибов хлоропластов, в связи с чем в них не происходит фотосинтез - главное отличие от растений. А, еще - запасное вещество гликоген; наличие в клеточных стенках хитина. 2. Отличие от животных: неограниченный рост; поглощение пищи путем всасывания; размножение с помощью спор; наличие клеточной стенки; отсутствие способности активно передвигаться. Тело гриба образовано нитевидными структурами в один ряд клеток — гифами. Это их отличительный признак.
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