Ноль у науке. Зачем нам ноль в науке?

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Ноль (нуль) - пустота, ничто! Между тем на этом "пустом месте" стоит все здание современной математики. Припишите позади любой цифры невзрачный нолик, и значение числа возрастет в 10 раз. Попробуйте разделить эту цифру на ноль, и на вас повеет бесконечностью. При умножении любого числа на ноль происходит крах: миллионы и миллиарды, соприкоснувшись с нолем, в ноль же и обращаются. "В цифре ноль таится намек на неописуемое и невыразимое, в ней заключено беспредельное и бесконечное. Вот почему ее издавна боялись, ненавидели, а то и запрещали", - пишет американский математик Чарлз Сейф, автор вышедшей недавно книги "Биография цифры ноль". Советую тебе ее почитать!