Двое рабочих перебрали 770 кг моркови работая одинаковое время. сколько килограммов перебрал каждый рабочий если один рабочий перебрал 30 кг в час а другой -40 кг ?
Математика
Двое рабочих перебрали 770 кг моркови работая одинаковое время. сколько килограммов перебрал каждый рабочий если один рабочий перебрал 30 кг в час а другой -40 кг ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T- время , оно одиннакое можно составить уравнение 30t+40t=770 70t=770 t=110 мин ушло на переборку моркови Теперь ищем сколько перебрал первый рабочий 30*110=330 кг Соответственно второй 770-330=440 кг
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