Двое рабочих перебрали 770 кг моркови работая одинаковое время. сколько килограммов перебрал каждый рабочий если один рабочий перебрал 30 кг в час а другой -40 кг ?

Математика

Двое рабочих перебрали 770 кг моркови работая одинаковое время. сколько килограммов перебрал каждый рабочий если один рабочий перебрал 30 кг в час а другой -40 кг ?

Автор: Гость