Напишите уравнение реакции диссоации азотной кислоты

Химия
Напишите уравнение реакции диссоации азотной кислоты
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот уравнение: HNO₃=H⁺+NO₃⁻
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